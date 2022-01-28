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Глава німецької розвідки: РФ ще не прийняла рішення щодо нападу на Україну

П'ятниця, 28 січня 2022, 15:19

Керівник федеральної розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія готова атакувати Україну, але остаточного рішення ще не прийнято.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Я вважаю, що рішення про напад ще не прийнято", - заявив Каль.

"Криза може розвиватися тисячами способів", - зазначив він, перерахувавши кілька можливих сценаріїв, включаючи дії щодо дестабілізації уряду в Києві або підтримки сепаратистів на сході України та просування лінії розмежування.

За словами глави розвідки, невідомо чи задовольнять переговори із Заходом вимоги Путіна.

"З огляду на його далекосяжні вимоги, це буде непросто", – додав Каль.

Він відмовився коментувати, які санкції слід застосовувати проти Росії в разі нападу, але підтримав підхід Німеччини, який тримає Москву в невідомості щодо того, які кроки вона може зробити.

"Це те, що робить Путін", — сказав Каль.

Нагадаємо, посол США в Москві Джон Салліван заявив у п'ятницю, що Росія каже, що не хоче війни, але поклала "пістолет на стіл" у своїх переговорах зі Сполученими Штатами, згрупувавши війська на кордонах України.

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Росія Німеччина

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