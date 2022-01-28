Посол США: РФ каже, що хоче миру, але тримає пістолет на столі

Посол США в Москві Джон Салліван заявив у п'ятницю, що Росія каже, що не хоче війни, але поклала "пістолет на стіл" у своїх переговорах зі Сполученими Штатами, згрупувавши війська на кордонах України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

На онлайн-брифінгу з Москви Салліван назвав нарощування десятків тисяч російських військ надзвичайним і сказав, що це не можна пояснити як звичайні військові навчання.

"Це еквівалентно, якби ми з вами вели дискусію або переговори. Якщо я покладу пістолет на стіл і скажу, що прийшов з миром, це буде погрозою. І це те, що ми бачимо зараз", - сказав Салліван.

"Ми сподіваємося, що російський уряд вірний своєму слову, не планує і не буде нападати на Україну. Але факти говорять про те, що у нього нині є можливості для цього", - зазначив він.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров раніше в п'ятницю заявив російським радіостанціям, що Москва не прагне війни.

Салліван сказав, що Вашингтон зараз очікує на відповідь Росії на письмові пропозиції Сполучених Штатів і НАТО, які намічають дипломатичний шлях виходу з кризи, і закликав Росію відвести війська від кордонів України.

Він сказав, що сподівається, що потім можуть послідувати телефонні розмови або фізична зустріч між американськими та російськими дипломатами, повторивши, що дипломатія є єдиним шляхом вперед.

Салліван також сказав, що економічні санкції проти Росії після вторгнення в Україну будуть лише частиною відповіді Заходу.

Інші заходи включатимуть експортний контроль та посилення захисту союзників у Європі, Сполучені Штати також не дозволять запрацювати газопроводу "Північний потік-2", сказав він.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що газопровід "Північний потік-2" не почне працювати у випадку вторгнення Росії в Україну.

Детальніше про можливості зупинки газопроводу дивіться у відеоблозі "Як зупинити Nord Stream-2? Коли подешевшає газ? Інсайди з Вашингтона та Берліна не лише про санкції"

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