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Дуда: прямой угрозы для Польши со стороны РФ нет, но такой ситуации не было с 1989 года

Пятница, 28 января 2022, 16:14

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока нет непосредственной военной угрозы для его страны со стороны России.

Об этом он сказал перед заседанием Совета национальной безопасности Польши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Президент сказал, что рад, что представители всех политических сил "понимают проблему этой общей ответственности за судьбу Польши в особой международной ситуации".

"(Ситуация), которой, безусловно, не было с начала моего президентства, но мне кажется, что можно с уверенностью сказать, что такой ситуации, как сейчас, не было с 1989 года", – сказал Анджей Дуда.

"По моему мнению, как и по мнению моих собеседников, существенной прямой и военной угрозы Польше пока нет. Нет никаких сигналов, свидетельствующих о такой прямой угрозе", - добавил он.

С другой стороны, как он подчеркнул, "ситуация так называемой военной безопасности в нашей части Европы несомненно меняется на наших глазах, и это важная тема для совместного обсуждения".

В пятницу после 13:00 началось заседание Совета нацбезопасности Польши, чтобы обсудить текущую ситуацию, связанную с угрозой российского вторжения в Украину. Представители оппозиции намерены спросить, в частности, о том, как Польша готова к возможному конфликту на Востоке.

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Польша Россия

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