Зеленський хоче конкретики від НАТО про членство України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна конкретика щодо її членства у НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з іноземними журналістами в п’ятницю.

"Коли ми говоримо про НАТО, ми повинні глибше говорити про це питання. Я знаю, що це питання не дуже подобається багатьом чи деяким членам. Ми хочемо конкретики, нам на щось потрібно розраховувати", - сказав президент.

Він додав, що, на жаль, не від України залежить, коли вона буде в НАТО.

Зеленський також розповів, що серед членів Альянсу є ті, хто не готовий нині підтримати членство України, попри ризики для її безпеки вже сьогодні.

"Скажіть причини. Ну, ми не в НАТО. Ну так скажіть, що ми не в НАТО. Скажіть відкрито: ми ніколи там не будемо. Це до багатьох членів Альянсу. Хтось про це говорить, хтось боїться говорити, хтось приїжджає, ми тиснемо одне одному руку. Хтось говорить: "Знаєш, якщо б не ця держава… Ми обов’язково тебе підтримаємо". А хтось говорить інше: "Коли всі підтримають, ми також підтримаєм". Навіщо нам говорити про майбутнє? У нас ризики у нашому сучасному", - зазначив глава держави.

Зеленський також закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України.

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