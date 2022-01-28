РФ хоче заблокувати Радбез ООН, скликаний США через загрозу нападу на Україну

Росія повідомила, що може призначити голосування, щоб не допустити засідання Ради Безпеки ООН, скликаного на понеділок на прохання Сполучених Штатів, щоб обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Я не пам’ятаю іншого випадку, щоб член Ради Безпеки пропонував обговорити власні безпідставні звинувачення та припущення як загрозу міжнародному порядку з боку когось іншого", – заявив у п’ятницю заступник посла Росії в ООН Дмитрій Полянський.

"Сподіваюся, колеги-члени РБ ООН не підтримають цей чіткий піар-хід, ганебний для репутації Ради Безпеки ООН", – сказав Полянський.

Як відомо, посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у четвер попросила Раду Безпеки ООН з 15 членів провести публічне засідання у понеділок, щоб обговорити "загрозливу поведінку" Росії щодо України та нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі.

Будь-який член Ради Безпеки може запропонувати провести процедурне голосування для блокування засідання. Для перемоги на такому голосуванні необхідно як мінімум дев’ять голосів. Дипломати ООН заявили, що будь-яка спроба зупинити зустріч у понеділок, швидше за все, буде провалена.

Рада Безпеки ООН збиралася десятки разів з приводу кризи в Україні після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році. Вона не може вжити жодних дій, оскільки Росія є одним із п’яти членів Радбезу з правом вето.

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