Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

РФ хочет заблокировать Совбез ООН, созванный США из-за угрозы нападения на Украину

Пятница, 28 января 2022, 17:57

Россия сообщила, что может назначить голосование, чтобы не допустить заседания Совета Безопасности ООН, созванного на понедельник по просьбе Соединенных Штатов, чтобы обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Я не помню иного случая, чтобы член Совета Безопасности предлагал обсудить собственные безосновательные обвинения и предположения как угрозу международному порядку со стороны кого-либо другого", – заявил в пятницу заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский.

"Надеюсь, коллеги-члены СБ ООН не поддержат этот четкий пиар-ход, позорный для репутации Совета Безопасности ООН", – сказал Полянский.

Как известно, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд в четверг попросила Совет Безопасности ООН из 15 членов провести публичное заседание в понедельник, чтобы обсудить "угрожающее поведение" России в отношении Украины и наращивание российских войск на границах Украины и Беларуси.

Любой член Совета Безопасности может предложить процедурное голосование по блокированию заседания. Для победы на таком голосовании необходимо как минимум девять голосов. Дипломаты ООН заявили, что любая попытка остановить встречу в понедельник, скорее всего, будет провалена.

Совет Безопасности ООН собирался десятки раз по поводу кризиса в Украине после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году. Он не может предпринять никаких действий, поскольку Россия является одним из пяти членов Совбеза с правом вето.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ООН Россия

Статьи

Конец пророссийского реванша: как Черногория возвращается на проевропейский путь

В ближайшие дни просербское и пророссийское правительство Черногории должно уйти в отставку. Но будет ли легкой победа над "друзьями Путина"? (укр.)
28 января 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Опасная Нормандия: кто и как давил на Украину во время встречи в Париже

Формула "3+1", по которой Франция и Германия были на стороне Украины, дала трещину. Чтобы избежать худшего сценария, Киев должен действовать на упреждение.
27 января 2022 — Мария Золкина, для Европейской правды

Павел Климкин: Блицкриг на всю Украину невозможен, но для Киева в Кремле есть сценарий

"Для Зеленского проблема номер один – это не поставки оружия. Главная мегазадача – это реальная экспансия немецкого бизнеса в Украину" (укр.)
26 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда