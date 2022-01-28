РФ хочет заблокировать Совбез ООН, созванный США из-за угрозы нападения на Украину
Россия сообщила, что может назначить голосование, чтобы не допустить заседания Совета Безопасности ООН, созванного на понедельник по просьбе Соединенных Штатов, чтобы обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
"Я не помню иного случая, чтобы член Совета Безопасности предлагал обсудить собственные безосновательные обвинения и предположения как угрозу международному порядку со стороны кого-либо другого", – заявил в пятницу заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский.
"Надеюсь, коллеги-члены СБ ООН не поддержат этот четкий пиар-ход, позорный для репутации Совета Безопасности ООН", – сказал Полянский.
Как известно, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд в четверг попросила Совет Безопасности ООН из 15 членов провести публичное заседание в понедельник, чтобы обсудить "угрожающее поведение" России в отношении Украины и наращивание российских войск на границах Украины и Беларуси.
Любой член Совета Безопасности может предложить процедурное голосование по блокированию заседания. Для победы на таком голосовании необходимо как минимум девять голосов. Дипломаты ООН заявили, что любая попытка остановить встречу в понедельник, скорее всего, будет провалена.
Совет Безопасности ООН собирался десятки раз по поводу кризиса в Украине после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году. Он не может предпринять никаких действий, поскольку Россия является одним из пяти членов Совбеза с правом вето.
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