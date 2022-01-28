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Зеленський розповів, що робитиме, якщо Росія нападе на Німеччину

П'ятниця, 28 січня 2022, 18:23

Президент Володимир Зеленський розповів, що у разі російської загрози чи нападу Росії на Німеччину Україна готова надати допомогу німецькому народу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з іноземними журналістами в п’ятницю.

Так Зеленський прокоментував позицію німецького уряду щодо ненадання оборонної зброї Україні.

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"Про зброю. Дуже важливо давати і допомагати тоді, коли це потрібно. Це серйозний сигнал, виклик. Я не бажаю Німеччині, німецькому народу, щоб ви відчували те саме, що відчуваємо ми. Щоб ви колись відчували це на кордонах вашої держави. Я вам не бажаю", - сказав Володимир Зеленський.

За його словами, якось під час спілкування з колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель Зеленський запитав у неї, чи працювала б Німеччина над "Північним потоком-2", якби на її кордонах були російські війська. Що відповіла Меркель, президент не розповів.

За його словами, якщо б Німеччина зіткнулась з російською загрозою, то Україна була б готова надати відповідну допомогу.

"Я вам не бажаю такого, що відбувається в нас… Але знайте: якщо так буде, ми точно вам допоможемо", - зазначив президент.

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Він також наголосив, що від початку війни з 2014 року Німеччина підтримувала Україну - і втілення реформ, і функціонування Нормандського формату, а також підтримала Україну на останній зустрічі політрадників лідерів "нормандської четвірки" в Парижі 26 січня.

Зеленський сказав, що Україна розраховує на підтримку Німеччиною шляху України до ЄС і НАТО.

"Є інший напрямок, де від Німеччини багато що залежить. Це і консолідація в Альянсі щодо підтримки України, і щодо бачення не на словах, а реально, у конкретних діях, щодо майбутнього членства України в ЄС… Саме ви (Німеччина) маєте вплив на ці держави. І тому ми очікуємо, що ви нам допоможете в таких напрямках", - зазначив Зеленський.

Зеленський також закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України. 

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Зеленський Німеччина

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