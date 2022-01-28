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В Україну прибув четвертий літак США з військовою допомогою, на борту 81 тонна боєприпасів 

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П'ятниця, 28 січня 2022, 20:08

В Україну прибув четвертий за рахунком літак США з безпековою допомогою на борту. 

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

"Цього разу 4-а "пташка" доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня чекаємо на наступні літаки зі США з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності України", - написав Резніков у Twitter.

Перша з кількох партій пакета безпекової допомоги США Збройним силам України на суму $200 мільйонів вранці 22 січня прибула до київського аеропорту "Бориспіль".

23 січня в Україну прибула друга частина військової допомоги від США.

Третій літак від уряду США в рамках військової допомоги прибув 25 січня.

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