РФ спрямувала запаси крові до кордону з Україною – Reuters

Росія спрямувала до українського кордону запаси крові та інших медичних матеріалів для лікування поранених, що є ще одним ключовим показником військової готовності Москви.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох американських чиновників, передає "Європейська правда".

Нинішні та колишні чиновники США кажуть, що конкретні показники – наприклад, запаси крові – мають вирішальне значення для визначення, чи буде Москва готова здійснити вторгнення, якщо президент Росії Владімір Путін вирішить це зробити.

Як зазначається, розкриття даних про запаси крові американськими чиновниками на умовах анонімності додає ще один фрагмент контексту до зростаючих попереджень США про те, що Росія може готуватися до нового вторгнення в Україну.

Пентагон раніше визнав розгортання "медичної підтримки" як частину нарощування Росії. Але дані про запаси крові додають новий рівень деталей, який, за словами експертів, має вирішальне значення для визначення військової готовності Росії.

"Це не гарантує, що буде ще одна атака, але не можна здійснити ще одну атаку, якщо не мати цього під рукою", — сказав Бен Ходжес, генерал-лейтенант США у відставці, який зараз працює в дослідницькому інституті Центру аналізу європейської політики.

Пентагон відмовився обговорювати оцінки розвідки.

Троє американських чиновників, які говорили про запаси крові, відмовилися сказати конкретно, коли Сполучені Штати помітили їх рух до формувань поблизу України. Однак двоє з них сказали, що це було протягом останніх тижнів.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України.

Нагадаємо, телерадіокомпанія CNN з посиланням на анонімного українського високопосадовця повідомила, що Байден і Зеленський нібито посперечалися щодо реальної загрози російського вторгнення. Президент США нібито попередив, що це майже безсумнівно станеться, тоді як Зеленський запевняв, що загроза не настільки однозначна. Анонімне джерело також стверджувало, що Байден нібито сказав, що США не нададуть суттєво більше військової допомоги.

У Білому домі назвали ці анонімні коментарі такими, що не відповідають дійсності, зокрема щодо майже невідворотного вторгнення Росії у лютому.

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