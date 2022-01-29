РФ направила запасы крови к границе с Украиной - Reuters

Россия направила к украинской границе запасы крови и других медицинских материалов для лечения раненых, что является еще одним ключевым показателем военной готовности Москвы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на троих американских чиновников, передает "Европейская правда".

Нынешние и бывшие чиновники США говорят, что конкретные показатели – например запасы крови – имеют решающее значение для определения, будет ли Москва готова совершить вторжение, если президент России Владимир Путин решит это сделать.

Как отмечается, раскрытие данных о запасах крови американскими чиновниками на условиях анонимности добавляет еще один фрагмент контекста к растущим предупреждениям США о том, что Россия может готовиться к новому вторжению в Украину.

Пентагон ранее признал развертывание "медицинской поддержки" как часть наращивания России. Но данные о запасах крови прибавляют новый уровень деталей, который, по словам экспертов, имеет решающее значение для определения военной готовности России.

"Это не гарантирует, что будет еще одна атака, но нельзя совершить еще одну атаку, если не иметь этого под рукой", - сказал Бен Ходжес, генерал-лейтенант США в отставке, работающий сейчас в исследовательском институте Центра анализа европейской политики.

Пентагон отказался обсуждать оценки разведки.

Три американских чиновника, которые говорили о запасах крови, отказались сказать конкретно, когда Соединенные Штаты заметили их движение к формированию вблизи Украины. Однако двое из них сказали, что это было за последние недели.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров и средства массовой информации не нагнетать панику по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины.

Напомним, телерадиокомпания CNN со ссылкой на анонимного украинского чиновника сообщила, что Байден и Зеленский якобы поспорили по поводу реальной угрозы российского вторжения. Президент США якобы предупредил, что это почти несомненно произойдет, в то время как Зеленский уверял, что угроза не столь однозначна. Анонимный источник также утверждал, что Байден якобы сказал, что США не окажут существенно больше военной помощи.

В Белом доме назвали эти анонимные комментарии не соответствующими действительности, в частности, относительно почти неотвратимого вторжения России в феврале.

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