В Італії партії просять президента лишитись на другий строк

Правлячі партії Італії попросили Серджіо Маттареллу залишитися президентом на другий термін після того, як не змогли знайти компромісного кандидата за тиждень голосування в парламенті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

80-річний Маттарелла завжди виключав можливість залишитися на посаді ще не коментував пропозиція, але з огляду на загрозу політичної стабільності країни, малоймовірно, що він зможе протистояти тиску.

"Італійці не заслуговують більше днів сум'яття", - сказав Маттео Сальвіні, голова правої партії "Ліга", попросивши Маттареллу "принести жертву" на благо країни.

Прем'єр-міністр Маріо Драгі, який не знайшов жодної підтримки для своїх амбіцій щодо цієї посади, зателефонував Маттареллі в суботу і також закликав його залишитися.

Це другий раз поспіль президенту пропонується продовжити його семирічний мандат. У 2013 році політичні лідери попросили лишитися тодішнього главу держави Джорджіо Наполітано, після того, як їм теж не вдалося знайти консенсусного кандидата.

Наполітано неохоче погодився, але залишився осторонь через два роки після встановлення нового уряду, відкривши шлях для Маттарелли.

Якщо Маттарелла погодиться на другий термін, він також майже напевно піде у відставку, як тільки політична ситуація дозволить це, припускають коментатори.

Безплідні спроби замінити довели, що правоцентристський альянс при владі втратив будь-яку видимість єдності.

Президент – потужна фігура в Італії, яка має право призначати прем’єр-міністрів, і його часто закликають до вирішення політичних криз у третій за величиною економіці єврозони, де уряди живуть в середньому близько року.

На відміну від Сполучених Штатів чи Франції, де глави держав обираються шляхом всенародного голосування, в Італії його обирають 1009 парламентарів та регіональних представників.

Успішному кандидату для перемоги потрібно 505 голосів.