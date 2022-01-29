Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Італії партії просять президента лишитись на другий строк

Субота, 29 січня 2022, 15:46

Правлячі партії Італії попросили Серджіо Маттареллу залишитися президентом на другий термін після того, як не змогли знайти компромісного кандидата за тиждень голосування в парламенті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

80-річний Маттарелла завжди виключав можливість залишитися на посаді ще не коментував пропозиція, але з огляду на загрозу політичної стабільності країни, малоймовірно, що він зможе протистояти тиску.

"Італійці не заслуговують більше днів сум'яття", - сказав Маттео Сальвіні, голова правої партії "Ліга", попросивши Маттареллу "принести жертву" на благо країни.

Прем'єр-міністр Маріо Драгі, який не знайшов жодної підтримки для своїх амбіцій щодо цієї посади, зателефонував Маттареллі в суботу і також закликав його залишитися.

Це другий раз поспіль президенту пропонується продовжити його семирічний мандат. У 2013 році політичні лідери попросили лишитися тодішнього главу держави Джорджіо Наполітано, після того, як їм теж не вдалося знайти консенсусного кандидата.

Наполітано неохоче погодився, але залишився осторонь через два роки після встановлення нового уряду, відкривши шлях для Маттарелли.

Якщо Маттарелла погодиться на другий термін, він також майже напевно піде у відставку, як тільки політична ситуація дозволить це, припускають коментатори.

Безплідні спроби замінити довели, що правоцентристський альянс при владі втратив будь-яку видимість єдності.

Президент – потужна фігура в Італії, яка має право призначати прем’єр-міністрів, і його часто закликають до вирішення політичних криз у третій за величиною економіці єврозони, де уряди живуть в середньому близько року.

На відміну від Сполучених Штатів чи Франції, де глави держав обираються шляхом всенародного голосування, в Італії його обирають 1009 парламентарів та регіональних представників.

Успішному кандидату для перемоги потрібно 505 голосів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія

Статті

"Самостріл" у Страсбурзі: як Росія зашкодила собі в Суді у справі щодо Донбасу

"Це брехня. Це не помилка, а саме брехня. І російський уряд знає, що бреше, бо він надсилав цю ракету", - звернувся до суддів Бен Еммерсон.
29 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Кінець проросійського реваншу: як Чорногорія повертається на проєвропейський шлях

Найближчими днями просербський та проросійський уряд Чорногорії має піти у відставку. Та чи стане легкою перемога над "друзями Путіна"?
28 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі

Формула "3+1", за якою Франція та Німеччина були на боці України, дала тріщину. Щоб уникнути найгіршого сценарію, Київ мусить діяти на упередження.
27 січня 2022 — Марія Золкіна, для Європейської правди