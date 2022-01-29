В Италии партии просят президента остаться на второй срок

Правящие партии Италии попросили Серджио Маттареллу остаться президентом на второй срок, после того, как не смогли найти компромиссного кандидата за неделю голосования в парламенте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

80-летний Маттарелла всегда исключал возможность остаться в должности еще не комментировал предложение, но ввиду угрозы политической стабильности страны маловероятно, что он сможет противостоять давлению.

"Итальянцы не заслуживают больше дней смятения", - сказал Маттео Сальвини, глава правой партии "Лига", попросив Маттареллу "принести жертву" во благо страны.

Премьер-министр Марио Драги, не нашедший никакой поддержки для своих амбиций в этой должности, позвонил Маттарелле в субботу и также призвал его остаться.

Это второй раз президенту предлагается продлить его семилетний мандат. В 2013 году политические лидеры попросили остаться тогдашнего главу государства Джорджио Наполитано, после того как им тоже не удалось найти консенсусного кандидата.

Наполитано неохотно согласился, но остался в стороне два года спустя после установления нового правительства, открыв путь для Маттареллы.

Если Маттарелла согласится на второй срок, он почти наверняка уйдет в отставку, как только политическая ситуация позволит это, предполагают комментаторы.

Бесплодные попытки заменить доказали, что правоцентристский альянс у власти утратил всякую видимость единства.

Президент – мощная фигура в Италии, имеющая право назначать премьер-министров, и его часто призывают к разрешению политических кризисов в третьей по величине экономике еврозоны, где правительства живут в среднем около года.

В отличие от Соединенных Штатов или Франции, где главы государств избираются путем всенародного голосования, в Италии его выбирают 1009 парламентариев и региональных представителей.

Удачному кандидату для победы нужно 505 голосов.