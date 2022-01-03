Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Глава Пентагону заразився коронавірусом

Понеділок, 3 січня 2022, 09:38

Міністр оборони США Ллойд Остін отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це йдеться у повідомленні Пентагону, повідомляє "Європейська правда".

Остін повідомив, що має легкі симптоми хвороби і найближчі 5 днів лишатиметься вдома на карантині.

Міністр уточнив, що він повністю вакцинований, у тому числі третьою бустерною дозою, "це означає, що інфекція набагато легша, ніж була б у протилежному випадку". "Вакцини працюють і залишаться військово-медичною вимогою для нашого персоналу. Я продовжую заохочувати всіх, хто має право на повторну дозу, зробити це ", - додав глава Пентагону.

Ллойд Остін, який продовжить "наскільки це можливо", відвідувати робочі зустрічі віртуально, каже, що його останній контакт з президентом Джо Байденом був 21 грудня, більш ніж за тиждень до того, як він почав відчувати симптоми хвороби і що його тест був негативний того ранку.

Сполучені Штати зараз переживають чергову хвилю зараження Covid-19 з у середньому майже 400 000 нових випадків на день. Кілька  членів Конгресу нещодавно оголосили, що вони інфіковані. Наприкінці жовтня у речниці Джо Байдена Джен Псакі був позитивний результат тесту на коронавірус.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Відео: про новий рік із дипломатами

Як посли жартують про Новий рік, діляться спогадами, прогнозами і не лише ними
31 грудня 2021 — Європейська правда

Не тільки "перемоги": як змінилася європейська політика України за 2021 рік

Ми визначили по п’ять ключових "зрад", "перемог" та "бентег", тобто найвизначніших подій чи тенденцій у сферах, якими опікується "Європейська правда"...
30 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

30 років британської підтримки: що Лондон гарантує Україні для захисту від РФ

Ми разом з партнерами готові схвалити скоординовані санкції, щоб завдати серйозної шкоди інтересам та економіці Росії.
30 грудня 2021 — Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії, для ЄвроПравди