Глава Пентагону заразився коронавірусом

Міністр оборони США Ллойд Остін отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це йдеться у повідомленні Пентагону, повідомляє "Європейська правда".

Остін повідомив, що має легкі симптоми хвороби і найближчі 5 днів лишатиметься вдома на карантині.

Міністр уточнив, що він повністю вакцинований, у тому числі третьою бустерною дозою, "це означає, що інфекція набагато легша, ніж була б у протилежному випадку". "Вакцини працюють і залишаться військово-медичною вимогою для нашого персоналу. Я продовжую заохочувати всіх, хто має право на повторну дозу, зробити це ", - додав глава Пентагону.

Ллойд Остін, який продовжить "наскільки це можливо", відвідувати робочі зустрічі віртуально, каже, що його останній контакт з президентом Джо Байденом був 21 грудня, більш ніж за тиждень до того, як він почав відчувати симптоми хвороби і що його тест був негативний того ранку.

Сполучені Штати зараз переживають чергову хвилю зараження Covid-19 з у середньому майже 400 000 нових випадків на день. Кілька членів Конгресу нещодавно оголосили, що вони інфіковані. Наприкінці жовтня у речниці Джо Байдена Джен Псакі був позитивний результат тесту на коронавірус.

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