Глава Пентагона заразился коронавирусом

Министр обороны США Ллойд Остин получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении Пентагона, сообщает "Европейская правда".

Остин сообщил, что у него легкие симптомы болезни и в ближайшие 5 дней он будет оставаться дома на карантине.

Министр уточнил, что он полностью вакцинирован, в том числе третьей бустерной дозой, "это означает, что инфекция гораздо легче, чем была бы в противном случае". "Вакцины работают и останутся военно-медицинским требованием для нашего персонала. Я продолжаю поощрять всех, кто имеет право на повторную дозу, сделать это", – добавил глава Пентагона.

Ллойд Остин, который продолжит "насколько это возможно", посещать рабочие встречи виртуально, говорит, что его последний контакт с президентом Джо Байденом был 21 декабря, более чем за неделю до того, как он начал ощущать симптомы болезни и что его тест был отрицательным.

Соединенные Штаты сейчас переживают очередную волну заражения Covid-19 с в среднем почти 400 000 новых случаев в день. Несколько членов Конгресса недавно объявили, что они инфицированы. В конце октября у пресс-секретаря Джо Байдена Джен Псаки был положительный результат теста на коронавирус.