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Польща потерпає від сильних вітрів: пів мільйона споживачів без світла, є загиблий 

Неділя, 30 січня 2022, 15:01

У Польщі близько пів мільйона споживачів залишились без електропостачання через шквальний вітер; внаслідок падіння дерев одна людина загинула і п’ятеро отримали травми.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у репортажі RMF24.

Сильний вітер здійнявся ще у суботу, найближчим часом суттєвого покращення погоди не очікується. Найбільше потерпає північно-західна частина країни, особливо райони на узбережжі Балтійського моря - у Гдині і Гданську швидкість вітру може сягати 120-130 км/год. 

Рятувальники здійснили вже майже 9000 виїздів, допомагаючи усувати наслідки негоди. 

 
Наслідки негоди у Щецині, Marcin Bielecki / PAP

Станом на середину дня, без електропостачання залишилась понад 521 тисяча споживачів.

 
Наслідки негоди у Щецині, Marcin Bielecki / PAP

У селі Тлучево, неподалік від Гдині, дерево впало на автомобіль з 4 пасажирами, що рухався по дорозі. 27-річний водій загинув, ще один пасажир отримав травми.  

Через негоду шведський морський перевізник Stena Line скасував шість рейсів між Гдинею і Карлскруною. Польський оператор Polferries також скасував свої рейси до понеділка. 

Нагадаємо, в середині січня через сильний вітер у Польщі також залишились без світла десятки тисяч домівок, а в аеропорту Риги не могли приземлитися літаки.

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Польща стихійні лиха

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