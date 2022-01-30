Польща потерпає від сильних вітрів: пів мільйона споживачів без світла, є загиблий 

У Польщі близько пів мільйона споживачів залишились без електропостачання через шквальний вітер; внаслідок падіння дерев одна людина загинула і п’ятеро отримали травми.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у репортажі RMF24.

Сильний вітер здійнявся ще у суботу, найближчим часом суттєвого покращення погоди не очікується. Найбільше потерпає північно-західна частина країни, особливо райони на узбережжі Балтійського моря - у Гдині і Гданську швидкість вітру може сягати 120-130 км/год.

Рятувальники здійснили вже майже 9000 виїздів, допомагаючи усувати наслідки негоди.

Наслідки негоди у Щецині, Marcin Bielecki / PAP

Станом на середину дня, без електропостачання залишилась понад 521 тисяча споживачів.

Наслідки негоди у Щецині, Marcin Bielecki / PAP

Nad terenie kraju od wczoraj silne #porywy #wiatr. Strażacy #PSP i #OSP przyjęli tysiące zgłoszeń. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest nasza pomoc a Wy zachowajcie ostrożność i czujność!

📸 KP PSP Lębork, KP PSP Ząbkowice Śląskie, Wydział Prasowy KG PSP@MSWiA_GOV_PL pic.twitter.com/XwxcQGLrLB — Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) January 30, 2022

У селі Тлучево, неподалік від Гдині, дерево впало на автомобіль з 4 пасажирами, що рухався по дорозі. 27-річний водій загинув, ще один пасажир отримав травми.

Через негоду шведський морський перевізник Stena Line скасував шість рейсів між Гдинею і Карлскруною. Польський оператор Polferries також скасував свої рейси до понеділка.

Нагадаємо, в середині січня через сильний вітер у Польщі також залишились без світла десятки тисяч домівок, а в аеропорту Риги не могли приземлитися літаки.