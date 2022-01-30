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Польша из-за шквального ветра полмиллиона потребителей без света, есть погибший

Воскресенье, 30 января 2022, 15:01

В Польше около полумиллиона потребителей остались без электроснабжения из-за шквального ветра; в результате падения деревьев один человек погиб и пятеро получили травмы.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в репортаже RMF24.

Сильный ветер поднялся еще в субботу, в ближайшее время существенного улучшения погоды не ожидается. Больше всего страдает северо-западная часть страны, особенно районы на побережье Балтийского моря - в Гдыне и Гданьске скорость ветра может достигать 120-130 км/ч.

Спасатели совершили уже почти 9000 выездов, помогая устранять последствия непогоды.

 

Последствия непогоды в Щецине, Marcin Bielecki / PAP

По состоянию на полдень, без электроснабжения оставалось более 521 тысячи потребителей.

Последствия непогоды в Щецине, Marcin Bielecki / PAP
Последствия непогоды в Щецине, Marcin Bielecki / PAP

В селе Тлучево, неподалеку от Гдыни, дерево упало на автомобиль с 4 пассажирами, проезжавший рядом. 27-летний водитель погиб, еще один пассажир получил травмы.

Из-за непогоды шведский морской перевозчик Stena Line отменил шесть рейсов между Гдыней и Карлскруной. Польский оператор Polferries отменил свои рейсы до понедельника.

Напомним, в середине января из-за сильного ветра в Польше также остались без света десятки тысяч домов, а в аэропорту Риги не могли приземлиться самолеты.

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Польша стихийные бедствия

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