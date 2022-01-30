Польша из-за шквального ветра полмиллиона потребителей без света, есть погибший

В Польше около полумиллиона потребителей остались без электроснабжения из-за шквального ветра; в результате падения деревьев один человек погиб и пятеро получили травмы.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в репортаже RMF24.

Сильный ветер поднялся еще в субботу, в ближайшее время существенного улучшения погоды не ожидается. Больше всего страдает северо-западная часть страны, особенно районы на побережье Балтийского моря - в Гдыне и Гданьске скорость ветра может достигать 120-130 км/ч.

Спасатели совершили уже почти 9000 выездов, помогая устранять последствия непогоды.

Последствия непогоды в Щецине, Marcin Bielecki / PAP

По состоянию на полдень, без электроснабжения оставалось более 521 тысячи потребителей.

Последствия непогоды в Щецине, Marcin Bielecki / PAP

Nad terenie kraju od wczoraj silne #porywy #wiatr. Strażacy #PSP i #OSP przyjęli tysiące zgłoszeń. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest nasza pomoc a Wy zachowajcie ostrożność i czujność!

📸 KP PSP Lębork, KP PSP Ząbkowice Śląskie, Wydział Prasowy KG PSP@MSWiA_GOV_PL pic.twitter.com/XwxcQGLrLB — Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) January 30, 2022

В селе Тлучево, неподалеку от Гдыни, дерево упало на автомобиль с 4 пассажирами, проезжавший рядом. 27-летний водитель погиб, еще один пассажир получил травмы.

Из-за непогоды шведский морской перевозчик Stena Line отменил шесть рейсов между Гдыней и Карлскруной. Польский оператор Polferries отменил свои рейсы до понедельника.

Напомним, в середине января из-за сильного ветра в Польше также остались без света десятки тысяч домов, а в аэропорту Риги не могли приземлиться самолеты.