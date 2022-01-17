У Латвії через бурю не можуть приземлитися літаки, тисячі людей без світла

У понеділок, 17 січня, синоптики оголосили у Латвії червоне попередження - ураганний вітер зриває дахи та валить дерева, аеропорт фактично закритий, тисячі людей залишилися без електрики.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Delfi.

У понеділок у середині дня пориви вітру в Юрмалі досягали 32 метрів за секунду, у Даугавгріві та Кундзіньсалі в Ризі - 30 метрів за секунду, свідчать дані метеостанцій. Настільки сильної бурі в Ризі не було з січня 2005 року.

Фото: Ventspils Komunālā pārvalde

У Лієпайському та Вентспілському портах у понеділок зареєстровані пориви вітру до 27 і 29 метрів за секунду.

До обідньої пори Державна пожежно-рятувальна служба (VUGD) отримала 100 викликів про повалені на тротуари та проїжджу частину дерева та зірвані дахи. Найбільше викликів у Ризі та Юрмалі.

Підприємство Rīgas Meži попередило про небезпеку перебувати у міських парках, а також у лісах.

Після обіду без електрики залишилося близько 7000 клієнтів підприємства Sadales tīkls, більшість із яких у західній частині Латвії.

Через негоду у Ризі із запізненням курсує громадський транспорт.

Ризький аеропорт у Twitter повідомив, що з погіршенням погодних умов багато рейсів затримуються, а багато - перенаправляють в аеропорти інших країн. Пасажирів закликають стежити за інформацією про статус свого рейсу на домашній сторінці авіакомпаній та ризького аеропорту.

На цей час відомо про зміни п'яти маршрутів - рейс Wizz Air з Києва, а також рейси AirBaltic з Брюсселя, Франкфурта, Дубая та Парижа.

Як повідомлялося, через хуртовину з сильним вітром у Польщі залишилися без електропостачання десятки тисяч споживачів, у багатьох місцях вітер пошкодив дахи й дерева.