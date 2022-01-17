Польщу накрили снігопади зі шквальним вітром, десятки тисяч домівок знеструмлені
Через хуртовину з сильним вітром у Польщі залишилися без електропостачання десятки тисяч споживачів, у багатьох місцях вітер пошкодив дахи й дерева.
Як пише "Європейська правда", проце повідомляє RMF24.
Атмосферний фронт рухається з півночі на південь та завертає на західні області України. За словами метеорологів, настільки сильні вітри у поєднанні зі снігом та градом є рідкісним і небезпечним явищем.
#IMGWlive 9:45— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 17, 2022
Burza w okolicach Serocka. Bardzo silny wiatr i opady, również gradu.
Film: K. Piasecki#IMGW #meteoimgw #burza pic.twitter.com/RtE2x992iS
По всій країні оголошено штормове попередження, рятувальники здійснили вже понад 3000 виїздів, щоб усувати завдану вітром шкоду. На півдні оголосили також попередження про потужні снігопади.
З кількох міст є повідомлення про зірвані елементи даху, або й усю покрівлю.
Під Варшавою шквальний порив перекинув фуру.
У Гданську з міркувань безпеки закрили кладовища і деякі парки, щоб уникнути жертв у разі падіння дерев.
У Великопольському воєводстві через падіння дерев і обрив ліній без електропостачання залишились 30 тисяч споживачів, у Підляському - 21 тисяча.
У п’ятницю 14 січня у Польщі теж були сильні вітри, але масштаби негоди були значно меншими.
Минулого тижня рясні опади і шквальний вітер завдали значних збитків у центральній частині Норвегії і Швеції.
Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди