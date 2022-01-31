У Берліні відбулась акція протесту проти війни в Україні

У Берліні в неділю відбулась акція протесту проти війни в Україні та із закликом до уряду Німеччини використати свій вплив на Російську Федерацію.

Про це повідомило посольство України в Німеччині, пише "Європейська правда".

Демонстрація пройшла під назвою "Війна не має кордонів!". За словами посольства, "українці та друзі України вийшли на спільну акцію, щоб в котрий раз продемонструвати світу, що українці виступають проти війни, та закликати федеральний уряд використати свій вплив на Російську Федерацію, щоб зупинити нову російську агресію проти нашої держави".

Фото учасників акції за сторінки українського посольства в Берліні

Як розповів у Facebook український активіст Олександр Снідалов, акція зібрала близько 500 людей, серед яких було досить багато німців, білорусів також грузини, поляки, естонці та інші друзі України.

Розпочалась акція біля Бранденбурзьких воріт і продовжилась маршем вулицями Берліну з зупинками біля посольства РФ та представництва Баварії.

Заклики на плакатах демонстрантів стосувались військової загрози РФ, "Північного потоку-2", підтримки України з боку Німеччини та МН17.

Ця акція відбулась одночасно з протестами в інших містах Німеччини. Берлінська акція відбулась з ініціативи Центральної спілки українців Німеччини.

Як відомо, в Україні критично сприймають позицію Німеччини у питанні постачання їй зброї, на тлі фактично завершення російського газопроводу "Північний потік-2" та лояльних до Росії заяв окремих німецьких посадовців.

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