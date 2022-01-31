У Берліні відбулась акція протесту проти війни в Україні
Понеділок, 31 січня 2022, 07:39
У Берліні в неділю відбулась акція протесту проти війни в Україні та із закликом до уряду Німеччини використати свій вплив на Російську Федерацію.
Про це повідомило посольство України в Німеччині, пише "Європейська правда".
Демонстрація пройшла під назвою "Війна не має кордонів!". За словами посольства, "українці та друзі України вийшли на спільну акцію, щоб в котрий раз продемонструвати світу, що українці виступають проти війни, та закликати федеральний уряд використати свій вплив на Російську Федерацію, щоб зупинити нову російську агресію проти нашої держави".
Як розповів у Facebook український активіст Олександр Снідалов, акція зібрала близько 500 людей, серед яких було досить багато німців, білорусів також грузини, поляки, естонці та інші друзі України.
Розпочалась акція біля Бранденбурзьких воріт і продовжилась маршем вулицями Берліну з зупинками біля посольства РФ та представництва Баварії.
Заклики на плакатах демонстрантів стосувались військової загрози РФ, "Північного потоку-2", підтримки України з боку Німеччини та МН17.
Ця акція відбулась одночасно з протестами в інших містах Німеччини. Берлінська акція відбулась з ініціативи Центральної спілки українців Німеччини.
Як відомо, в Україні критично сприймають позицію Німеччини у питанні постачання їй зброї, на тлі фактично завершення російського газопроводу "Північний потік-2" та лояльних до Росії заяв окремих німецьких посадовців.
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