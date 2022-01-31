В Берлине прошла акция протеста против войны в Украине

В Берлине в воскресенье прошла акция протеста против войны в Украине и с призывом к правительству Германии использовать свое влияние на Российскую Федерацию.

Об этом сообщило посольство Украины в Германии, пишет "Европейская правда".

Демонстрация прошла под названием "У войны нет границ!". По словам посольства, "украинцы и друзья Украины вышли на совместную акцию, чтобы в который раз продемонстрировать миру, что украинцы выступают против войны и призвать федеральное правительство использовать свое влияние на Российскую Федерацию, чтобы остановить новую российскую агрессию против нашего государства".

Фото участников акции за страницы украинского посольства в Берлине

Как рассказал в Facebook украинский активист Александр Снидалов, акция собрала около 500 человек, среди которых было немало немцев, белорусов также грузины, поляки, эстонцы и другие друзья Украины.

Началась акция у Бранденбургских ворот и продолжилась маршем по улицам Берлина с остановками у посольства РФ и представительства Баварии.

Призывы на плакатах демонстрантов касались военной угрозы РФ, "Северного потока-2", поддержки Украины со стороны Германии и МН17.

Эта акция прошла одновременно с протестами в других городах Германии. Берлинская акция прошла по инициативе Центрального союза украинцев Германии.

Как известно, в Украине критически воспринимают позицию Германии по поставке ей оружия, на фоне фактически завершения российского газопровода "Северный поток-2" и лояльных к России заявлений отдельных немецких чиновников.

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