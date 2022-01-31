Джонсон скасував візит в Японію через напругу довкола України - ЗМІ 

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон скасував поїздку до Японії, заплановану на середину лютого, через зростання напруги довкола України.

Про це повідомила японська національна агенція Kyodo з посиланням на кілька джерел в японському уряді, пише "Європейська правда".

Токіо та Лондон готували візит Джонсона у середині лютого для переговорів із прем'єр-міністром Фуміо Кісідою, але джерела повідомили, що британський уряд скасував цей план.

Агенція відзначає, що підготовку візиту скасовано через зростаючу напруженість довкола України та скандал довкола вечірок, що порушували коронавірусні правила.

Водночас генеральний секретар японського уряду Хірокадзу Мацуно в понеділок заперечив повідомлення про організацію візиту Джонсона.

Це був би перший візит Джонсона до Японії з моменту його вступу на посаду у 2019 році.

Як повідомлялося, найближчим часом планується зустріч міністрів закордонних справ та оборони Британії із російськими колегами у спробі знизити рівень напруги.

Також днями очікується розмова Джонсона з президентом РФ Владіміром Путіним. Крім того, як повідомлялося, Джонсон планує візит до країн Східної Європи "у спробі уникнути кровопролиття".

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