Джонсон отменил визит в Японию из-за напряженности вокруг Украины - СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил поездку в Японию, запланированную на середину февраля, из-за роста напряженности вокруг Украины.

Об этом сообщило японское национальное агентство Kyodo со ссылкой на несколько источников в японском правительстве, пишет "Европейская правда".

Токио и Лондон готовили визит Джонсона в середине февраля для переговоров с премьер-министром Фумио Кисидой, но источники сообщили, что британское правительство отменило этот план.

Агентство отмечает, что подготовка визита отменена из-за растущей напряженности вокруг Украины и скандала вокруг вечеринок, нарушивших коронавирусные правила.

В то же время генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно в понедельник опроверг сообщение об организации визита Джонсона.

Это был бы первый визит Джонсона в Японию с момента его вступления в должность в 2019 году.

Как сообщалось, в ближайшее время планируется встреча министров иностранных дел и обороны Великобритании с российскими коллегами в попытке снизить уровень напряжения.

Также на днях ожидается разговор Джонсона с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, как сообщалось, Джонсон планирует визит в страны Восточной Европы "в попытке избежать кровопролития".

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