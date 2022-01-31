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Партія Саакашвілі припинить бойкот роботи парламенту Грузії

Понеділок, 31 січня 2022, 11:52

Депутати найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" припинять бойкот роботи парламенту і збираються брати участь у весняній сесії.

Як повідомляє агентство "Новости-Грузия", про це на брифінгу заявила одна з лідерів партії Хатія Деканоїдзе, пише "Європейська правда".  

"Не лише у фракції, але й всередині партії була гостра дискусія з усіма групами… На зустрічі у суботу ми вирішили, що ЄНР буде брати участь у весняній сесії парламенту і припинить бойкот", - повідомила Деканоїдзе. 

Вона зазначила, що серед принципових питань у центрі уваги опозиції буде у тому числі "нелюдське і таке, що принижує гідність" поводження з ув’язненим експрезидентом Грузії, засновником ЄНР Михеїлом Саакашвілі. 

"Єдиний національний рух" має у парламенті 31 мандат зі 150 і є найбільшою опозиційною партією. 

ЄНР вкотре оголосив бойкот роботи парламенту восени 2021 року. Згодом у партії заявили, що готові припинити бойкот, якщо буде створена комісія для розслідування справи Саакашвілі. Парламентська більшість ініціативу не підтримала.

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Грузія

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