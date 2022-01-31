Партия Саакашвили прекратит бойкот работы парламента Грузии

Депутаты крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) прекратят бойкот работы парламента и намерены участвовать в весенней сессии.

Как сообщает агентство "Новости-Грузия", об этом на брифинге заявила один из лидеров партии Хатия Деканоидзе, пишет "Европейская правда".

"Не только во фракции, но и внутри партии была острая дискуссия со всеми группами… На встрече в субботу мы решили, что ЕНД будет участвовать в весенней сессии парламента и прекратит бойкот", - сообщила Деканоидзе.

Она отметила, что среди принципиальных вопросов в центре внимания оппозиции будет в том числе "бесчеловечное и унижающее достоинство" обращение с заключенным экс-президентом Грузии, основателем ЕНД Михеилом Саакашвили.

"Единое национальное движение" имеет в парламенте 31 мандат из 150 и является крупнейшей оппозиционной партией.

ЕНД в очередной раз объявило бойкот работы парламента осенью 2021 года. Впоследствии в партии заявили, что готовы прекратить бойкот, если будет создана комиссия по расследованию дела Саакашвили. Парламентское большинство инициативу не поддержало.

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