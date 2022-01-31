Біля берегів Нідерландів під час шторму танкер зіткнувся з вантажним судном
Голландська берегова охорона врятувала 18 членів екіпажу з корабля, який під час шторму біля берегів Нідерландів зіткнувся з іншим судном у Північному морі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Вантажне судно Julietta D, зареєстроване на Мальті, прямувало до Амстердама з Німеччини і зіткнулося з танкером з нафтою та хімікатами, йдеться у заяві берегової охорони.
Після годинної рятувальної операції з вертольотами берегова охорона повідомила, що всіх 18 членів екіпажу евакуювали з судна.
Корабель наразі некерований і набирає воду. Ситуація на танкері стабільна..
Рятувальні зусилля ускладнилися через шторм "Коррі", який спричиняє пориви вітру до 120 км/год у Північному морі.
Корабель планують взяти на буксир, але це може зайняти кілька годин.
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