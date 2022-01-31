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У берегов Нидерландов во время шторма танкер столкнулся с грузовым судном

Понедельник, 31 января 2022, 14:54

Голландская береговая охрана спасла 18 членов экипажа с корабля, который во время шторма у берегов Нидерландов столкнулся с другим судном в Северном море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Грузовое судно Julietta D, зарегистрированное на Мальте, направлялось в Амстердам из Германии и столкнулось с танкером с нефтью и химикатами, говорится в заявлении береговой охраны.

После часовой спасательной операции с вертолетами береговая охрана сообщила, что всех 18 членов экипажа были эвакуированы.

Корабль пока неуправляемый и набирает воду. Ситуация на танкере стабильна.

Спасательные усилия осложнились из-за шторма "Корри", который приводит к порывам ветра до 120 км/ч в Северном море.

Корабль планируют взять на буксир, но это может занять несколько часов.

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Нидерланды инциденты

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