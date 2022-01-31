Польша готова передать Украине десятки тысяч боеприпасов

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что Варшава готова передать Украине оборонное вооружение.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", передает RMF24.

"Вопрос передачи боеприпасов зависит от украинской стороны. Сейчас все зависит от их шагов. Мы готовы в любое время поставить десятки тысяч оборонных боеприпасов", - сообщил Солох.

Он напомнил, что недавно президент Польши Анджей Дуда разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также провел переговоры с президентом США Джо Байденом и лидерами ведущих европейских стран НАТО.

Он сообщил, что в тесном контакте с президентом было принято решение о передаче оборонных боеприпасов украинской стороне и это решение окончательно согласовал министр национальной обороны Мариуш Блащак.

На вопрос, когда и какими могут быть поставки боеприпасов для Украины, руководитель бюро ответил, что это зависит от украинской стороны, они получили спецификацию, а теперь все зависит от их шагов".

"Мы готовы доставить боеприпасы в любой момент", - сказал Солох.

"Решение есть, предложение передано украинской стороне, мы ждем ответа", – добавил он.

Солоха спросили, добивался ли этого и президент Зеленский в переговорах с президентом Дудой.

"Об этом говорилось, президенты говорили о каждом измерении помощи Украине, начиная с политического измерения – больше всего Украину интересует единая позиция западных стран, стран НАТО, конечно, потом идет материальное измерение, например, в форме военной помощи", - сказал он.

Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретится с президентом и премьер-министром Украины во вторник в Киеве.