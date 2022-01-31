Большинство словаков считают НАТО, а не РФ ответственным за напряжение в Украине – опрос

Более 44% словаков считают, что США и НАТО ответственны за рост напряжения в Украине, а 34% считают, что виновата Россия.

Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Focus, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Мнения по поводу эскалации конфликта в Украине отличаются в зависимости от возраста респондентов. Молодые люди в возрасте 25-34 лет, как правило, несколько больше обвиняют Россию (42%), чем НАТО и США (39%). Среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше только 27,5% считают виновной Россию.

Также расходятся мнения избирателей разных партий. Более двух третей представителей "Свободы и Солидарности" (Sloboda a Solidarita) бывшего евродепутата Рихарда Сулика уверены, что виновата Россия, тогда как только 16% указали на НАТО.

Подобные показатели были зафиксированы среди сильнейшей коалиционной партии OĽaNO и непарламентской Прогрессивной Словакии. Интересно, что большинство оппозиционных избирателей обвиняют НАТО. Оппозиционные партии в Словакии растут, и, согласно опросам общественного мнения, Hlas и SMER, возглавляемые бывшими премьер-министрами Петером Пеллегрини и Робертом Фицо, на сегодняшний день являются самыми популярными партиями в стране.

Результаты опроса не удивляют, поскольку Словакия является самой пророссийской страной в регионе. Можно заметить сильные пророссийские настроения, особенно среди людей постарше, и эти мысли находят свое отражение в политике.

Партия SMER экс-премьера Фицо, потерявшего свои доминирующие позиции в Словакии после убийства журналиста Яна Куцяка, недавно усилила свою антиамериканскую риторику, чтобы привлечь новых избирателей и вернуть старых.

Согласно опросам, эта стратегия работает, поскольку SMER снова растет в популярности, несмотря на большое количество обвинений в коррупции.

Ранее сообщалось, что НАТО рассматривает возможность отправки войск в Словакию, но правительство в Братиславе против этого решения.

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