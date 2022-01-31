Верховний суд Кіпру скасував скандальний вирок британці щодо брехні про зґвалтування

Верховний суд Кіпру у понеділок скасував обвинувачення британці, визнаної судом нижчої інстанції винною у підробці заяви про групове зґвалтування на острові в 2019 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У вересні жінка подала апеляцію на вирок окружного суду від січня 2020 року, який призначив їй умовне покарання у вигляді чотирьох місяців позбавлення волі.

Цей випадок викликав занепокоєння у Британії та серед активістів через поводження з нею з боку кіпрської влади. Після постанови в понеділок адвокати, активісти, політики та родина жінки заявили, що влада має відновити первинну скаргу на зґвалтування жінки.

"Виправдувальний вирок Верховного суду... вказує на неспроможність влади ефективно розслідувати заяви про зґвалтування, про які вона повідомила. Це те, чого ми зараз будемо домагатися", – сказала Ніколетта Хараламбіду, одна із кіпрських адвокаток жінки.

У липні 2019 року 19-річна британка поскаржилася, що її зґвалтувала група ізраїльських молодиків на курорті Айя-Напа. Через кілька днів скаргу було відкликано, що призвело до її арешту та подальшого засудження за суспільний злочин.

Жінка, яка провела кілька тижнів під вартою, сказала, що відкликала свою скаргу під примусом після багатогодинного допиту в поліції і без присутності адвоката.

Суд засудив дівчину, яка стверджувала, що була згвалтована групою ізраїльських підлітків в Айя-Напі, за подачу неправдивої скарги. Раніше дівчина зізналася, що вигадала скаргу про групове згвалтування.

Дівчина заявила, що кіпрська поліція змусила її неправдиво зізнатися у брехні про інцидент, поліція звинувачення заперечує.

Критики судового вироку закликали туристів не відвідувати Кіпр. Адвокати жінки розкритикували вирок та те, як кіпрська поліція та суддя проводили розгляд справи.

Вони зазначили, що заява про спростування доказів свідків була проголошена, коли у залі суду не було адвоката чи перекладача і це вказує на те, що суддя відмовився чути будь-які докази щодо того, чи відбулося імовірне зґвалтування.

Міністерство закордонних справ Британії назвало вирок "глибоко неприємним" і пообіцяло обговорити питання з кіпрською владою. У країні лунали заклики до туристичного бойкоту Кіпру.

Кожен третій відвідувач Кіпру - британець, в 2019 році понад 1,3 мільйона британців відвідали Кіпр.