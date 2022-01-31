Верховный суд Кипра отменил скандальный приговор британке о лжи об изнасиловании

Верховный суд Кипра в понедельник отменил обвинение британке, признанной судом низшей инстанции виновной в подделке заявления о групповом изнасиловании на острове в 2019 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В сентябре женщина подала апелляцию на приговор окружного суда от января 2020 года, назначившего ей условное наказание в виде четырех месяцев лишения свободы.

Этот случай вызвал беспокойство в Британии и среди активистов из-за обращения с ней со стороны кипрской власти. После постановления в понедельник адвокаты, активисты, политики и семья женщины заявили, что власти должны возобновить первоначальную жалобу на изнасилование женщины.

"Оправдательный приговор Верховного суда... указывает на неспособность властей эффективно расследовать заявления об изнасиловании, о которых она сообщила. Это то, чего мы сейчас будем добиваться", - сказала Николетта Хараламбиду, одна из кипрских адвокатов женщины.

В июле 2019 года 19-летняя британка пожаловалась, что ее изнасиловала группа израильских молодых людей на курорте Айя-Напа. Через несколько дней жалоба была отозвана, что привело к ее аресту и дальнейшему осуждению за общественное преступление.

Женщина, которая провела несколько недель под стражей, сказала, что отозвала свою жалобу по принуждению после многочасового допроса в полиции и без присутствия адвоката.

Суд осудил девушку, утверждавшую, что была изнасилована группой израильских подростков в Айя-Напе, за подачу ложной жалобы. Ранее девушка призналась, что придумала жалобу о групповом изнасиловании.

Девушка заявила, что кипрская полиция заставила ее ложно признаться во лжи об инциденте, полиция обвинения отрицает.

Критики судебного приговора призвали туристов не посещать Кипр. Адвокаты женщины подвергли критике приговор и то, как кипрская полиция и судья проводили рассмотрение дела.

Они отметили, что заявление об опровержении свидетельских доказательств было провозглашено, когда в зале суда не было адвоката или переводчика и это указывает на то, что судья отказался слышать какие-либо доказательства относительно того, произошло ли вероятное изнасилование.

Министерство иностранных дел Британии назвало приговор "глубоко неприятным" и пообещало обсудить вопросы с кипрскими властями. В стране звучали призывы к туристическому бойкоту Кипра.

Каждый третий посетитель Кипра – британец, в 2019 году более 1,3 миллиона британцев посетили Кипр.