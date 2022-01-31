Кулеба обговорив з главою МЗС Швеції протидію РФ і можливі санкції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з главою МЗС Швеції Анн Лінде протидію агресивним діям РФ.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС.

Кулеба детально поінформував Анн Лінде щодо актуальної безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих РФ територіях України, масовану російську дезінформацію та зусилля РФ із підриву економічної та фінансової стабільності нашої держави.

Глава шведської дипломатії підтвердила непохитну підтримку Швецією суверенітету та територіальної цілісності України, відданість принципу "жодних рішень щодо України без України".

Вона також запевнила в активній підтримці втілення комплексного пакету стримування Росії, аби демотивувати її від агресивних планів проти нашої держави та Європи загалом. У цьому контексті співрозмовники обговорили питання нових санкцій ЄС проти Росії.

"Анн Лінде повідомила Дмитру Кулебі, що Швеція наразі не має намірів здійснювати евакуацію членів родин і співробітників шведського посольства в Києві", - зазначили в МЗС.

Раніше у Швеції заявляли, що готові евакуювати співробітників свого посольства у Києві, однак наразі не бачать у цьому потреби.

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