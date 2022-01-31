Кулеба обсудил с главой МИД Швеции противодействие РФ и возможные санкции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Швеции Анн Линде противодействие агрессивным действиям РФ.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

Кулеба подробно проинформировал Анн Линде об актуальной ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и на временно оккупированных РФ территориях Украины, массированную российскую дезинформацию и усилия РФ по подрыву экономической и финансовой стабильности нашего государства.

Глава шведской дипломатии подтвердила непреклонную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины, приверженность принципу "никаких решений по Украине без Украины".

Она также заверила в активной поддержке реализации комплексного пакета сдерживания России, чтобы демотивировать ее от агрессивных планов против нашего государства и Европы в целом. В этом контексте собеседники обсудили новые санкции ЕС против России.

"Анн Линде сообщила Дмитрию Кулебе, что Швеция пока не намерена проводить эвакуацию членов семей и сотрудников шведского посольства в Киеве", - отметили в МИД.

Ранее в Швеции заявляли, что готовы эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве, однако пока не видят в этом нужды.

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