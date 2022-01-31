Польща заблокувала політичну домовленість ЄС щодо міграції

Польща заблокувала політичну домовленість в Європейському Союзі про зміни до закону про притулок, запропоновані Єврокомісією на початку грудня у зв'язку з інструментальним використанням мігрантів Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Ці зміни – включаючи розширення процедур надання притулку та спрощення правил депортації – мали задовольнити потреби Польщі, Литви та Латвії, які борються з кризою на кордоні з Білоруссю.

"Усі країни ЄС, окрім Польщі, погодилися на компромісну пропозицію, представлену французьким головуванням у п’ятницю" - сказав дипломат ЄС.

"Це був виважений політичний компроміс, узгоджений Європейською комісією, усіма країнами, а також Литвою та Латвією" - додав він.

Однак Польща хотіла, щоб у разі "інструментального використання мігрантів" можна було повністю призупинити процедури надання притулку, і тому вимагала відступу або виключення з застосування законодавства ЄС про притулок. Інші країни ЄС на це не погодилися.

"Ми повинні дотримуватися законодавства ЄС та міжнародних зобов’язань в контексті права на притулок. Згода на польські поправки означатиме де-факто згоду на виштовхування прохачів притулку, що є незаконним з точки зору законодавства ЄС" - пояснив дипломат.

Відповідно до пропозиції Єврокомісії, представленої на початку грудня, у Польщі, Литви та Латвії буде можливість продовжити період реєстрації заяв про надання притулку до 4 тижнів замість нинішніх 3-10 днів.

Вони також зможуть застосовувати процедуру щодо притулку на кордоні для обробки всіх клопотань про надання притулку, включаючи апеляцію, протягом максимум 16 тижнів - за винятком випадків, коли заявникам із проблемами зі здоров’ям не може бути надана адекватна підтримка.

Також три держави-члени зможуть застосовувати спрощені та швидші національні процедури для повернення людей, чиї клопотання про міжнародний захист були відхилені.