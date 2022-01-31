Польша заблокировала политическую договоренность ЕС о миграции

Польша заблокировала политическую договоренность в Европейском Союзе об изменениях в закон об убежище, предложенных Еврокомиссией в начале декабря в связи с инструментальным использованием мигрантов Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Эти изменения, включая расширение процедур предоставления убежища и упрощение правил депортации, должны были удовлетворить потребности Польши, Литвы и Латвии, борющиеся с кризисом на границе с Беларусью.

"Все страны ЕС, кроме Польши, согласились на компромиссное предложение, представленное французским председательством в пятницу", - сказал дипломат ЕС.

"Это был взвешенный политический компромисс, согласованный Европейской комиссией, всеми странами, а также Литвой и Латвией", - добавил он.

Однако Польша хотела, чтобы в случае "инструментального использования мигрантов" можно было полностью приостановить процедуры предоставления убежища, поэтому требовала отступления или исключения из применения законодательства ЕС об убежище. Остальные страны ЕС на это не согласились.

"Мы должны соблюдать законодательство ЕС и международные обязательства в контексте права на убежище. Согласие на польские поправки будет означать де-факто согласие на выталкивание просителей убежища, что является незаконным с точки зрения законодательства ЕС", - пояснил дипломат.

Согласно предложению Еврокомиссии, представленному в начале декабря, у Польши, Литвы и Латвии будет возможность продлить период регистрации заявлений о предоставлении убежища до 4 недель вместо нынешних 3-10 дней.

Они также могут применять процедуру убежища на границе для обработки всех ходатайств о предоставлении убежища, включая апелляцию, в течение максимум 16 недель - за исключением случаев, когда заявителям с проблемами со здоровьем не может быть предоставлена ​​адекватная поддержка.

Также три государства-члена могут применять упрощенные и более быстрые национальные процедуры для возвращения людей, чьи ходатайства о международной защите были отклонены.