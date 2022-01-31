Більшість румунів підтримують об’єднання з Молдовою

Дві третини громадян Румунії виступають за об’єднання з Молдовою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Digi24 з посиланням на результати дослідження INSCOP Research.

Зокрема, 74,5% опитаних виступили за об’єднання з Молдовою, ще 21,1% проти цього.

Решта респондентів не мають визначеної думки з цього питання.

Також опитування показало, що понад 70% населення Румунії підтримують членство країни у Європейському союзі. Вихід з ЄС готові підтримати 25% румунів.

Опитування проводили 11-18 січня 2022 року, в ньому брали участь 1162 особи старше 18 років.

Слід зазначити, що у Молдові дещо інші настрої щодо об’єднання з Румунією.

Згідно з останніми соцопитуваннями, за об'єднання з Румунією виступають 35% громадян, проти — 47,2%, не визначилися — 9,1%.

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