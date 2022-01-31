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Большинство румын поддерживают объединение с Молдовой.

Понедельник, 31 января 2022, 18:13

Две трети граждан Румынии выступают за объединение с Молдовой.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает портал Digi24 со ссылкой на результаты исследования INSCOP Research.

В частности, 74,5% опрошенных выступили за объединение с Молдовой, еще 21,1% против этого.

Остальные респонденты не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Также опросы показали, что более 70% населения Румынии поддерживают членство страны в Европейском союзе. Выход из ЕС готовы поддержать 25% румын.

Опрос проводился 11-18 января 2022 года, в нем принимали участие 1162 человека старше 18 лет.

Следует отметить, что в Молдове несколько иные настроения по поводу объединения с Румынией.

Согласно последним соцопросам, за объединение с Румынией выступают 35% граждан, против - 47,2%, не определились - 9,1%.

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Румыния Молдова

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