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Генсек НАТО не бачить ознак сповільнення накопичення сил РФ біля України

Понеділок, 31 січня 2022, 19:07

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордонів України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав під час розмови з Washington Post.

"Ми бачимо, що нарощування продовжується, все більше і більше військ з артилерією, броньованим транспортом, боєприпасами, додатковим паливом… Тепер ми бачимо збільшення російської присутності у Білорусі. Ми бачимо літаки, вертольоти… Все це разом робить період вичікування все коротшим. Тому ми маємо бути готовими, існує реальний ризик нового російського вторгнення чи певного роду агресивних дій проти України" - заявив Столтенберг.

Водночас, за його словами,  певності немає і союзники продовжують працювати над політичним рішенням. У Росії є вибір: вступити у діалог з НАТО і союзниками або обрати конфронтацію з ними, сказав генсек.

 "Немає ознак того, що нарощування сил уповільнюється, воно продовжується. Це факт, це реальність" - сказав Столтенберг.

Він назвав  це нарощення невиправданим і заявив, що Росія має пояснити його, піти на деескалацію і вступити у серйозний політичний діалог з НАТО.

Нагадаємо, Велика Британія заявила, що запровадить санкції проти компаній і людей, які мають найближчі зв’язки з Кремлем, якщо Росія вживатиме військові дії проти України.

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Столтенберг

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