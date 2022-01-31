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Генсек НАТО не видит признаков замедления накопления сил РФ возле Украины

Понедельник, 31 января 2022, 19:07

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает наращивать военные силы у границ Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал во время разговора с Washington Post.

"Мы видим, что наращивание продолжается, все больше и больше войск с артиллерией, бронированным транспортом, боеприпасами, дополнительным топливом… Теперь мы видим увеличение российского присутствия в Беларуси. Мы видим самолеты, вертолеты… Все это вместе делает период выжидания все короче. Поэтому мы должны быть готовы, существует реальный риск нового российского вторжения или определенного рода агрессивных действий против Украины", - заявил Столтенберг.

В то же время, по его словам, уверенности нет и союзники продолжают работать над политическим решением. У России есть выбор: вступить в диалог с НАТО и союзниками или избрать конфронтацию с ними, сказал генсек.

 Нет признаков того, что наращивание сил замедляется, оно продолжается. Это факт, это реальность", - сказал Столтенберг.

Он назвал это наращивание неоправданным и заявил, что Россия должна объяснить его, пойти на деэскалацию и вступить в серьезный политический диалог с НАТО.

Напомним, Великобритания заявила, что введет санкции против компаний и людей, имеющих ближайшие связи с Кремлем, если Россия будет предпринимать военные действия против Украины.

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Столтенберг

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