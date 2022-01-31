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Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії

Понеділок, 31 січня 2022, 19:15

Винищувач військово-повітряних сил Російської Федерації Су-27 порушив повітряний кордон Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

Інцидент стався у суботу вранці, 29 січня, в районі острова Вайндлоо. Порушення тривало менше хвилини.

Російська сторона не надала плану польоту, літак летів з вимкненим передавачем і не мав зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.

У понеділок, 31 січня, Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії та вручило йому ноту.

Це перше порушення повітряного простору Естонії російськими літаками цього року, минулого року було зафіксовано п'ять подібних випадків.

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Естонія Росія

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