Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії
Понеділок, 31 січня 2022, 19:15
Винищувач військово-повітряних сил Російської Федерації Су-27 порушив повітряний кордон Естонії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.
Інцидент стався у суботу вранці, 29 січня, в районі острова Вайндлоо. Порушення тривало менше хвилини.
Російська сторона не надала плану польоту, літак летів з вимкненим передавачем і не мав зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.
У понеділок, 31 січня, Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії та вручило йому ноту.
Це перше порушення повітряного простору Естонії російськими літаками цього року, минулого року було зафіксовано п'ять подібних випадків.
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