Российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии
Понедельник, 31 января 2022, 19:15
Истребитель военно-воздушных сил Российской Федерации Су-27 нарушил воздушную границу Эстонии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.
Инцидент произошел в субботу утром, 29 января, в районе острова Вайндлоо. Нарушение длилось менее минуты.
Российская сторона не предоставила план полета, самолет летел с выключенным передатчиком и не имел связи с эстонской авиадиспетчерской службой.
В понедельник, 31 января, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России в Эстонии и вручило ему ноту.
Это первое нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами в этом году, в прошлом году было зафиксировано пять подобных случаев.
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