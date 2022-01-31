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Российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии

Понедельник, 31 января 2022, 19:15

Истребитель военно-воздушных сил Российской Федерации Су-27 нарушил воздушную границу Эстонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

Инцидент произошел в субботу утром, 29 января, в районе острова Вайндлоо. Нарушение длилось менее минуты.

Российская сторона не предоставила план полета, самолет летел с выключенным передатчиком и не имел связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

В понедельник, 31 января, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России в Эстонии и вручило ему ноту.

Это первое нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами в этом году, в прошлом году было зафиксировано пять подобных случаев.

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Эстония Россия

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