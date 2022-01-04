У Німеччині пройшли нові акції протесту проти ковідних обмежень

Декілька десятків тисяч людей по всій Німеччині у понеділок ввечері вийшли на вулиці на знак протесту проти обмежувальних заходів влади, вжитих для боротьби з пандемією коронівірусу.

Про це йдеться в публікації DW, пише "Європейська правда".

Поліція втручалася в ситуацію в основному лише тоді, коли учасники акцій намагалися влаштувати марші, порушуючи антипандемійні заборони, не дотримувалися норм дистанціювання або були без захисних масок.

До зіткнень із правоохоронцями дійшло у Магдебурзі, Ростоку та Ліхтенштайні, що у Саксонії.

У Магдебурзі, за даними поліції, до протестів приєдналося близько 2500 людей. Деякі мітингувальники намагалися прорвати оточення, підпалювали піротехніку, один із демонстрантів кинув пляшку у поліцейських. Ті застосували кийки.

У Росток на вулиці вийшли до 4 тисяч людей. У низці випадків поліція застосувала палиці. Серед мітингувальників, за даними правоохоронців, було помічено правих радикалів та агресивно налаштованих футбольних уболівальників.

У Ліхтенштайні до 200 людей намагалися влаштувати ходу. Поліції вдалося виокремити в окрему групу до 60 осіб, які готові були застосувати насильство. Частина демонстрантів неодноразово намагалася прорвати оточення, атакувала співробітників поліції. Близько 14 співробітників поліції зазнали поранень. Поліція застосувала перцевий спрей.

Масові акції пройшли також у Тюрингії та Баварії.

Відразу в декількох федеральних землях Німеччини 27 грудня 2021 року були введені жорсткі карантинні обмеження.

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