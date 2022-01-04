В Германии прошли новые акции протеста против ковидных ограничений

Несколько десятков тысяч человек по всей Германии в понедельник вечером вышли на улицы в знак протеста против ограничительных мер власти, предпринятых для борьбы с пандемией короновируса.

Об этом говорится в публикации DW, пишет "Европейская правда".

Полиция вмешивалась в ситуацию в основном только тогда, когда участники акций пытались устроить марши, нарушая антипандемические запреты, не соблюдали нормы дистанцирования или были без защитных масок.

До столкновений с правоохранителями дошло в Магдебурге, Ростоке и Лихтенштайне в Саксонии.

В Магдебурге, по данным полиции, к протестам присоединилось около 2500 человек. Некоторые митингующие пытались прорвать оцепление, поджигали пиротехнику, один из демонстрантов бросил бутылку в полицейских. Те применили дубинки.

В Росток на улицы вышли до 4 тысяч человек. В ряде случаев полиция применила палки. Среди митингующих, по данным правоохранителей, были замечены правые радикалы и агрессивно настроенные футбольные болельщики.

В Лихтенштейне до 200 человек пытались устроить шествие. Полиции удалось выделить в отдельную группу до 60 человек, готовых применить насилие. Часть демонстрантов неоднократно пыталась прорвать оцепление, атаковала сотрудников полиции. Около 14 сотрудников полиции получили ранения. Полиция применила перечный спрей.

Массовые акции также прошли в Тюрингии и Баварии.

Сразу в нескольких федеральных землях Германии 27 декабря 2021 года были введены жесткие карантинные ограничения.