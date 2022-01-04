Чорногорія продовжила суперечливу програму "золотих паспортів" з жорсткішими умовами

Уряд Чорногорії продовжить на 2022 рік програму так званих "золотих паспортів" - економічного громадянства, що передбачає надання чорногорського паспорта за певні інвестиції в проєкти розвитку у сфері туризму, переробної промисловості та сільського господарства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

В оновленій програмі умови до заявинків посилили. Зокрема, інвестори протягом місяця повинні будуть надати банківську гарантію у розмірі 50% від загальної суми інвестицій.

За раніше визначеними правилами, сума інвестицій мала скласти від 250 тис. євро для північних районів до 450 тис. євро для центра та півдня.

Також претенденти на "золотий паспорт", на додачу до 100 тисяч євро внеску до спецфонду розвитку малорозвинених муніципалітетів, повинні будуть платити ще 100 тисяч євро до Інноваційного фонду.

Програма "економічного громадянства" супроводжувалася скандалами та викликала зауваження з боку Європейського Союзу, і Чорногорія раніше заявляла про плани її припинення з початку 2022 року.

Проти продовження програми виступали міністри внутрішніх і закордонних справ.

Як повідомлялося, в оприлюдненому країною списку іноземців-власників "золотих паспортів" виявилося шість українців. Більшість осіб, що купили громадянство Чорногорії – росіяни.

У 2020 році Єврокомісія почала процедуру про порушення щодо Кіпру та Мальти в зв'язку з можливими порушеннями в їхніх схемах отримання громадянства для інвесторів. Комісія звинуватила Мальту у продажі європейського громадянства особам, які не мають справжнього зв'язку з країною.