Черногория продлила противоречивую программу "золотых паспортов" с более жесткими условиями

Правительство Черногории продлит на 2022 год программу так называемых "золотых паспортов", предусматривающую предоставление черногорского паспорта за определенные инвестиции в проекты развития в сфере туризма, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

В обновленной программе условия к заявщикам ужесточились. В частности, инвесторы в течение месяца должны будут предоставить банковскую гарантию в размере 50% от общей суммы инвестиций. По ранее определенным правилам, сумма инвестиций должна составить от 250 тыс. евро для северных районов до 450 тыс. евро для центра и юга. Также претенденты на "золотой паспорт", в дополнение к 100 тысячам евро взноса в спецфонд развития малоразвитых муниципалитетов, должны будут платить еще 100 тысяч евро в Инновационный фонд.

Программа экономического гражданства сопровождалась скандалами и вызвала замечания со стороны Европейского Союза, и Черногория ранее заявляла о планах прекратить её с начала 2022 года.

Против продолжения программы выступали министры внутренних и зарубежных дел.

Как сообщалось, в обнародованном страной списке иностранцев-владельцев "золотых паспортов" оказалось шесть украинцев. Большинство лиц, купивших гражданство Черногории – россияне.

В 2020 году Еврокомиссия начала процедуру о нарушениях в отношении Кипра и Мальты в связи с возможными нарушениями в их схемах получения гражданства для инвесторов. Комиссия обвинила Мальту в продаже европейского гражданства лицам, не имеющим настоящей связи со страной.