Армія Сербії проводить навчання біля кордону з Косовом

Військовослужбовці Збройних сил Сербії під час новорічних та різдвяних свят проводять навчання на адміністративному кордоні з Косовом.

Про це повідомляє "Балканський оглядач", пише "Європейська правда".

Міністерство оборони Сербії заявило, що навчання проводяться "з метою збереження та підвищення боєготовності для виконання поставлених завдань".

Відзначається, що основна увага приділяється відпрацюванню дій у разі нападу на підрозділи сербської армії, а також тактиці, техніці та процедурам, які використовуються для запобігання незаконному перетину кордону, активності екстремістських груп та організованій злочинності.

Міноборони Сербії зазначає, що ситуація з безпекою біля адміністративного кордону із Косово є стабільною.

В той же час відомство наголошує, що навчання сербської армії ще більше покращують здатність військових виконувати завдання у співпраці з іншими силовими структурами Сербії та підрозділами KFOR "для забезпечення мирного та безпечного середовища для всіх громадян".

Наприкінці минулого року прем’єр-міністр Косова Альбін Курті порівняв поведінку Сербії щодо своїх балканських сусідів з тим, як Російська Федерація ставиться до своїх сусідів, що колись входили до СРСР.

У вересні стосунки Сербії і Косова додатково загострилися через вимогу Косова змінювати сербські номери на косовські під час в’їзду до Косова. Цей крок розлютив косовських сербів, які заблокували два пункти пропуску.

Пізніше Сербія і Косово 30 вересня погодилися на серію кроків, що мали пом’якшити напругу.