Президент Сербії похвалився закупівлею нової партії зброї у Росії

Президент Сербії у понеділок розхвалив нову партію зброї з Росії незважаючи на побоювання на Балканах, що нещодавнє нарощування військової могутності країни може призвести до посилення напруженості в європейському регіоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

Президент Александр Вучич взяв участь у навчаннях на військовій базі неподалік від Белграда, під час яких використовувалися нещодавно придбані протитанкові керовані ракети "Корнет".

"Я радий, що наші солдати задоволені закупівлею "Корнетів" у Росії. Це, напевно, один із найкращих протитанкових засобів у світі", - сказав він.

"Корнет" - важливий захисний інструмент, який дозволяє утримати будь-кого від потенційної агресії проти нашої країни", - сказав Вучич.

За останні місяці Росія передала Сербії 30 бойових танків та 30 бронетранспортерів. Сербія також недавно закупила сучасні російські системи ППО "Панцир", а також бойові та транспортні вертольоти і китайські безпілотники.

Офіційно претендуючи на членство в Європейському союзі, Сербія відмовилася узгоджувати свою зовнішню політику з блоком і натомість зміцнила свій союз із Росією та Китаєм.

Вучич заявив у понеділок, що Сербія "залишається на європейському шляху", але також додав, що вона продовжуватиме підтримувати свої дружні зв'язки з Росією та Китаєм.