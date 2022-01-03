Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Президент Сербії похвалився закупівлею нової партії зброї у Росії

Понеділок, 3 січня 2022, 16:47

Президент Сербії у понеділок розхвалив нову партію зброї з Росії незважаючи на побоювання на Балканах, що нещодавнє нарощування військової могутності країни може призвести до посилення напруженості в європейському регіоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

Президент Александр Вучич взяв участь у навчаннях на військовій базі неподалік від Белграда, під час яких використовувалися нещодавно придбані протитанкові керовані ракети "Корнет".

Сербія купує у Росії нові комплекси протиповітряної оборони "Панцир С"

"Я радий, що наші солдати задоволені закупівлею "Корнетів" у Росії. Це, напевно, один із найкращих протитанкових засобів у світі", - сказав він.

"Корнет" - важливий захисний інструмент, який дозволяє утримати будь-кого від потенційної агресії проти нашої країни", - сказав Вучич.

За останні місяці Росія передала Сербії 30 бойових танків та 30 бронетранспортерів. Сербія також недавно закупила сучасні російські системи ППО "Панцир", а також бойові та транспортні вертольоти і китайські безпілотники.

Офіційно претендуючи на членство в Європейському союзі, Сербія відмовилася узгоджувати свою зовнішню політику з блоком і натомість зміцнила свій союз із Росією та Китаєм.

Вучич заявив у понеділок, що Сербія "залишається на європейському шляху", але також додав, що вона продовжуватиме підтримувати свої дружні зв'язки з Росією та Китаєм.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія Сербія
powered by lun.ua

Статті

Відео: про новий рік із дипломатами

Як посли жартують про Новий рік, діляться спогадами, прогнозами і не лише ними
31 грудня 2021 — Європейська правда

Не тільки "перемоги": як змінилася європейська політика України за 2021 рік

Ми визначили по п’ять ключових "зрад", "перемог" та "бентег", тобто найвизначніших подій чи тенденцій у сферах, якими опікується "Європейська правда"...
30 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

30 років британської підтримки: що Лондон гарантує Україні для захисту від РФ

Ми разом з партнерами готові схвалити скоординовані санкції, щоб завдати серйозної шкоди інтересам та економіці Росії.
30 грудня 2021 — Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії, для ЄвроПравди