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Армия Сербии проводит учения у границы с Косово

Среда, 5 января 2022, 09:34

Военнослужащие Вооруженных сил Сербии во время новогодних и рождественских праздников проводят учения на административной границе с Косово.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель", пишет "Европейская правда".

Министерство обороны Сербии заявило, что учения проводятся "в целях сохранения и повышения боеготовности для выполнения поставленных задач".

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Отмечается, что основное внимание уделяется отработке действий в случае нападения на подразделения сербской армии, а также тактике, технике и процедурам, которые используются для предотвращения незаконного пересечения границы, активности экстремистских групп и организованной преступности.

Минобороны Сербии отмечает, что ситуация с безопасностью у административной границы с Косово стабильна.

В то же время ведомство отмечает, что учения сербской армии еще больше улучшают способность военных выполнять задачи в сотрудничестве с другими силовыми структурами Сербии и подразделениями KFOR "для обеспечения мирной и безопасной среды для всех граждан".

В конце прошлого года премьер-министр Косово Альбин Курти сравнил поведение Сербии по отношению к своим балканским соседям с тем, как Российская Федерация относится к своим соседям, когда-то входившим в СССР.

В сентябре отношения Сербии и Косово дополнительно обострились из-за требования Косово менять сербские номера на косовские во время въезда в Косово. Этот шаг разозлил косовских сербов, которые заблокировали два пункта пропуска.

Позже Сербия и Косово 30 сентября согласились на серию шагов, смягчивших напряжение.

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