Штайнмаєр балотуватиметься на другий президентський строк

Франк-Вальтер Штайнмаєр найімовірніше вдруге обійме посаду президента Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Politico.

Кандидатуру Штайнмаєра підтримали німецькі "Зелені".

Штайнмаєр є "дуже хорошим і дуже шанованим федеральним президентом, який здобув великі заслуги перед нашою країною під час свого першого терміну повноважень", - заявили лідери партії зелених у вівторок у спільній заяві. "Ми переконані, що він і надалі підтримуватиме та направлятиме наше суспільство на нелегкому шляху виходу з пандемії" - заявили "Зелені".

Штайнмаєр, який був президентом Німеччини з 2017 року, є єдиним оголошеним кандидатом, який балотується на переобрання перед парламентськими голосуваннями 13 лютого. Незважаючи на спекуляції навколо суперника від консервативного альянсу ХДС/ХСС, жодного кандидата не висунули.

Соціал-демократична партія Штайнмаєра та вільні демократи також висловили йому підтримку, і це робить його ймовірним переможцем. Потім він ще п’ять років буде президентом Німеччини.

Щоб виграти гонку, Штайнмаєру потрібна абсолютна більшість від Федеральних зборів із 1472 членів у перших двох виборах. Якщо процес дійде до третього голосування, буде достатньо простої більшості.