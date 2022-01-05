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Штайнмайер будет баллотироваться на второй президентский срок

Среда, 5 января 2022, 17:42

Франк-Вальтер Штайнмайер вероятнее всего во второй раз займет пост президента Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Politico.

Кандидатуру Штайнмайера поддержали немецкие "Зеленые".

Штайнмайер "очень хороший и очень уважаемый федеральный президент, который получил большие заслуги перед нашей страной во время своего первого срока полномочий", - заявили лидеры партии зеленых во вторник в совместном заявлении. "Мы убеждены, что он и дальше будет поддерживать и направлять наше общество на нелегком пути выхода из пандемии" - заявили "Зеленые".

Штайнмайер, бывший президент Германии с 2017 года, является единственным объявленным кандидатом, баллотирующимся на переизбрание перед парламентскими голосованиями 13 февраля. Несмотря на спекуляции вокруг соперника от консервативного альянса ХДС/ХСС, ни одного кандидата не выдвинули.

Социал-демократическая партия Штайнмайера и свободные демократы также выразили ему поддержку, что делает его вероятным победителем. Затем он еще пять лет будет президентом Германии.

Чтобы выиграть гонку, Штайнмайеру нужно абсолютное большинство от Федерального собрания из 1472 членов в первых двух выборах. Если процесс дойдет до третьего голосования, достаточно простого большинства.

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Германия

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