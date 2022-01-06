Посол України про нові виклики та можливості у відносинах із новою владою Німеччини

Німеччина, ключова держава та економіка Євросоюзу, завершила 2021 рік з новою владою, вже без Ангели Меркель.

Ця епоха змін створює для України як виклики, так і можливості.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко поговорив про них із багаторічним послом України у Німеччини Андрієм Мельником, який працює на цій посаді вже майже сім років.

Інтерв'ю у відеоформаті дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

Його текстова версія - у матеріалі Посол у Німеччині: Нам потрібно домовитися про "Берлінський план" для членства України в ЄС.

Деякі ключові тези Андрія Мельника:

"Зараз нормандські переговори у коматозному стані. Їх потрібно реанімувати. "Нормандії" потрібні нові імпульси. Путіна треба затягти назад за стіл переговорів. Усе це – виклик для нової влади Німеччини".

"Росія – це тест на те, чи буде зовнішньополітичний курс нової Німеччини заснований на цінностях та принципах міжнародного права".

"Одним з учасників коаліції є соціал-демократи, а у них завжди був "особливий погляд" на Росію та східну політику Німеччини... Соціал-демократи та Росія – це історичний трек, пов'язаний з деякими постатями, насамперед із Віллі Брандтом, одним з успішних канцлерів повоєнної Німеччини. Але соціал-демократи – це так само Шрьодер (який після відставки з посади канцлера почав працювати на "Газпром". - ЄП). І він досі зберігає вплив, це потрібно визнати".

Мельник вважає, що Європа не погодиться на відхід від процедур сертифікації "Північного потоку-2" через зменшення постачання газу.

"У нас залишається інший виклик – повернення теми "Північного потоку-2" у політичну площину. І як ви знаєте, "Потік" не згадали в коаліційній угоді, на 172 сторінках тексту для нього не знайшлося місця, і це зробили свідомо, бо Партія зелених і значною мірою партія лібералів мають з приводу "Потоку" кардинально протилежну позицію, аніж партія соціал-демократів".

"Зараз ця суперечка виходить на поверхню – і це дає нам шанс".

"Дії Путіна не сприяють нормальній дискусії у Німеччині про членство України в НАТО. Фактично Путін шантажує зброєю і Європу, і Німеччину, погрожуючи їм розпочати війну, якщо Захід не відступить від позиції щодо членства України.

З іншого боку, я вважаю, що останні дії РФ також додають нам певні шанси. Через ці події прагнення України до НАТО знову стало темою дискусій у Берліні та виходить на перші шпальти".

Повна версія інтерв’ю у матеріалі Посол у Німеччині: Нам потрібно домовитися про "Берлінський план" для членства України в ЄС. Його відеоверсія - на нашому Youtube-каналі.